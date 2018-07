Mye elg og mange varme steiner, men ingen bjørn

Saken oppdateres.

- Vi så elg, hjort, rådyr, sau og hare, men ingen bjørn. Og så var det veldig mange varme steiner. Det er utfordringa med slikt utstyr i høye temperaturer, sier Hans Petter Hestmo til Adresseavisen.

Han er leder i Namdalen og Fosen gjeterlag samt Osen og Namdalseid beitelag. De siste månedene har han jaktet slagbjørnen som herjer på Fosen.

Onsdag kveld fløy Hestmo over Indre Fosen kommune i det som har gitt bjørnejegerne nytt håp: Et privateid helikopter de får låne av en som sympatiserer med dyreeierne.

Slitsom og krevende

- Han ser den håpløse situasjonen og låner bort helikopteret på dugnad. Det er kjempemessig at noen bryr seg slik, sier Hestmo om mannen som ikke ønsker oppmerksomhet.

Med seg i helikopteret hadde han varmesøkende utstyr. Etter to timer med krevende arbeid i luftrommet over Leksvik, landet helikopteret i halv elleve-tiden.

- Å søke over en hel kommune med slikt utstyr blir for krevende i lengden. Man blir sliten av å fokusere og å se i kikkert så lenge. I tillegg sitter jeg i vinden, siden jeg må se ut av døra på helikopteret.

Må vise til nye kadaver

Den langvarige bjørnejakta har kostet mye tid, krefter og mange dyr. Rundt 40 sauer er dokumentert drept i Meråker, mens mellom 20 og 30 er tatt av bjørn på Fosen.

Fredag går fellingstillatelsen ut, og da må det 15 mann store skadefellingslaget vise nye spor til Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet.

- Vi er avhengige av nye kadaverfunn eller at bjørnen dukker opp på et av viltkameraene ved kadavrene for at jakten skal være hensiktsmessig, sier Hestmo, og påpeker at bjørnen sist ble sett for to døgn siden.

Da jakten startet i Namdalseid 25. mai var bjørnen tilbake ved samme kadaver tre ganger i løpet av ei uke. Håpet er at det samme skal skje ved et av de utplasserte viltkameraene i Leksvik.

- Med fellingstillatelse den gang, hadde vi hatt seks skuddsjanser på tre døgn. Nå har vi ikke hatt én skuddsjanse på to måneder.

Får ikke skyte fra lufta

Skulle laget oppdage bjørnen fra lufta, er det ikke bare-bare å få skutt den.

- Bare å få tillatelser fra Miljødirektoratet og fylkesmannen har vært utfordrende, siden motorisert aktivitet i forbindelse med jakt er strengt regulert. Det er ikke lov til å avlive bjørn fra helikopter, og vi kan heller ikke forfølge den, forklarer Hestmo.

Helikoptermannskapets rolle blir dermed å observere bjørnen om de finner den.

- Skadefellingslederen må få beskjed fra oss, og så må laget komme seg ut i terrenget og bruke hunder. Det er heldigvis bra med skogsbilveier i området hvor vi leter, så de kan komme seg raskt ut.