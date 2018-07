Semitrailer av veien på E6 i Grong

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen på Twitter klokken 16.47 torsdag ettermiddag.

De opplyser at ingen skal være skadet, men at det vil pågå bilberging på stedet. Et felt vil derfor bli stengt en stund fremover, opplyser politiet.

Lensmann i Grong, Birger Håpnes, opplyser til Adresseavisen at det har gått bra med sjåføren av semitraileren fra Litauen.

- Han var på vei sørover og møtte en lastebil på vei nordover. Så la sjåføren av semitraileren seg ut mot veiskulderen og den ga etter, sier Håpnes.

Ambulansepersonell har undersøkt sjåføren som var uskadd, men det er store skader på kjøretøyet. Håpnes sier at den litauiske semitraileren kjørte fisk.

- Det er ikke mistanke om ruskjøring. Og vi vil heller ikke beslaglegge førerkortet, sier han.

Det lang kø på E6 sørover. Politiet dirigerer på stedet, der det er redusert fremkommelighet. De veksler mellom å la sørgående og nordgående trafikk passere.

Håpnes anslår at det kommer til å ta en time til før veien er ryddet. Klokken 17.00 hadde en bergingsbil kommet til stedet, men den var for liten til å berge semitraileren.