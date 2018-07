Lynnedslag tok lyset i Væretunnelen

Saken oppdateres.

Strømbruddet fører også til at Vegtrafikksentralen ikke har kunnet senke bommene , og derfor foregår det manuell trafikkdirigering på begge sider av tunnelen.

- Vi har stengt Grillstadtunnelen i nordgående retning, slik at bilistene må kjøre over Skovgård. Der står det folk og dirigerer, slik at man ikke kan kjøre ned på E6 igjen, sier trafikkoperatør Kristin Ekren ved Vegtrafikksentralen til Adresseavisen.

Det står også folk på nordsiden av tunnelen og dirigerer folk ned på gamle E6 gjennom Malvik.

Ekren opplyser at strømbruddet skjedde rundt klokken 17.30 fredag ettermiddag, og i 20-tiden var det fortsatt ikke kjent når problemet ville bli løst.

- Selv om Trønderenergi får tilbake strømmen, så kan det hende at det er mørkt i tunnelen hvis komponenter er skadet. Vi må verifisere dette før vi kan åpne igjen, sier hun.