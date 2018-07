Trafikkuhell på E14 i Meråker

Droner i luften skaper problemer for slukkingsarbeidet

Saken oppdateres.

Klokken 12.09 fredag skriver politiet på Twitter at to personbiler skal ha vært involvert i et trafikkuhell på E14 ved avkjøringen til kirken.

- Ikke meldt om personskader. Nødetatene på tur til stedet, heter det i meldingen.

- Politiet har vært på stedet, og det er ikke meldt om noe personskade. Det er snakk om en påkjørsel bakfra. Det var en mann i 20-årene og en dame i 30-årene som satt i de to bilene. Bilene har blitt flyttet unna veien, forteller operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.