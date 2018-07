Her markeres 22. juli

- Det ser ut som en ørken her oppe

Saken oppdateres.

Åtte trøndere og totalt 77 mennesker ble drept i terroren som rammet Utøya og regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Enkle markeringer

- Det er enkle og verdige markeringer. Vi ser at det fortsatt er et behov for å møtes. Kanskje særlig nå. Hatet lever mer enn noen gang før, sier Julie Indstad Hole, leder i Trøndelag AUF.

Hun tror det vil komme mange mennesker til markeringene som skal holdes i Trøndelag.

- Det er mange som opplever at dagen bør minnes. Selv om sju år har gått og at dagen, for mange, kan oppleves fjernere. Det er veldig mange som er sterkt rammet og berørt av terroren. Mange overlevende og pårørende sliter fortsatt.

Her minnes 22. juli

I Trondheim blir det markering klokken 14 ved minnestedet i parken som ligger mellom Vår Frues kirke og Frimurerlosjen. Det blir appell ved leder av Trondheim AUF, Gjermund Bungom Gorset og tale av varaordfører, Ola Lund Renolen.

I Hommelvik markeres det ved minnesmerket ved kirken klokken 17. Det blir kransenedleggelse på vegne av Malvik kommune ved varaordfører Ole Herman Sveian.

På Levanger arrangeres det minnestund ved minnemonumentet på Røstad klokken 18. Varaordfører Alf Magnar Restad ønsker velkommen.Det blir tale ved Kristine Sandberg, leder i Støttegruppa etter 22. juli i Nord-Trøndelag og Vegard Austmo.

Orkdal markeres det ved minnemonumentet i Gammelosen klokken 18. Taler ved leder i Skaun AP, Siri Grøttjord og Leon Bafondoko fra AUF.