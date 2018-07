Full utrykning til lyngbrann i Steinkjer

Saken oppdateres.

- Vi setter to båter på Snåsavatnet for å komme til brannen. Disse har pumper og fullt utstyr, sier alarmsentraloperatør Halvor Kongsmo ved brannvakta nord i Trøndelag.

Området det brenner i er vanskelig et tilgjengelig område. Og brannmannskapene håper å komme lettere til fra vannet.

Ikke fare for bebyggelse

- Vi vet ikke sikkert hvor stort omfang brannen har enda, men vi har slått full alarm, sier Kongsmo.

Brannvakta har ennå ikke et anslag på hvor stort område det er som brenner.

Vann fra Snåsavatnet

Klokken 15.45 sier Kongsmo at brannmannskapene har kommet seg over til brann, og at de pumper vann fra Snåsavatnet for å slokke den.

Han sier at det skal brannen skal være av et mindre omfang, men at det fortsatt er uklart hvor stort område som er omfattet.

Det skal ikke være fare for spredning til bygg i nærheten.

Området som står i flammer ligger på landsiden innenfor Langøya.