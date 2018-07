- På kort tid var fjellsida dekket av store vannmasser

Her er noen fototips til å være turist i egen by

To ruskjøringer og én påsatt bilbrann

Feil i budsjettet ga millionsmell for E.C. Dahls Bryggeri

Bil med to menn i 20-årene kjørte av veien

22. juli-minnesmerke avduket under sjuårsmarkeringen

Rygget på en 18-åring - mistenkt for ruskjøring

- Det var fyrverkeri over nattehimmelen

Her markeres 22. juli

To ruskjøringer og én påsatt bilbrann

Bil med to menn i 20-årene kjørte av veien

Skogbranner på Vestlandet under kontroll

22. juli-minnesmerke avduket under sjuårsmarkeringen

Saken oppdateres.

- Det er ikke engang bekkefar mange steder hvor styrtregnet sørget for store vannmasser som flommet nedover fjellsida, sier Nils Vidar Bratlandsmo.

Han er fjelloppsynsmann og var i området ved Hestkjølen fredag for å observere ynglinga til fjellreven.

Det var varm sommer og han gikk tørrskodd i joggesko i terrenget.

- Jeg var omtrent på 1000 meter over havet da været skiftet raskt, sier Bratlandsmo.

Vannmasser overalt

Værskiftet ble voldsomt. Fra het sommer til haglskurer.

- Først kom haglet store som erter og så et regnvær jeg aldri har opplevd før.

LES OGSÅ: - Det var fyrverkeri over himmelen

Styrtregnet førte til en lokal flom nedover fjellsiden.

- Det tordenet, lynte og nedbøren var så voldsom at vannmassene bygget seg opp på bare et par timer, sier Nils Vidar Bratlandsmo.

Det som på videoen han filmet (se over), ser ut som store elver, var knapt nok bekkefar kort tid innen uværet kom.

- Vannet tok egne veier og flommet nedover i terrenget, forteller han.

Lå inntil en stein i en time

På det verste var Bratlandsmo midt i tordenværet og måtte søke tilflukt inntil en stein.

- Vannmassene ble så store at de var umulige å passere. Derfor gikk jeg lenger opp i fjellet for å komme meg over. Og snaufjellet er ikke akkurat plassen å være når det lyner rundt deg, sier fjelloppsynsmannen.

Han lå oppunder steinen i nærmere en time.

- Jeg har aldri sett noe sånt før, og jeg må innrømme at det var i grenseland skummelt. For dette er krefter vi ikke har kontroll på.

LES OGSÅ: Varmen fortsetter i Trøndelag ut juli og inn i august

Veier revet bort

Da han tok seg ned til bilen som sto parkert i Rauberglia ved inngangen til Lierne nasjonalpark, så han ødeleggelsene.

- Her går det flere grusveier som er del av et skogveinett. Vannmassene har dratt med seg store mengder jordmasser, grus og store steinblokker, forteller han.

Veiene er uframkommelige med bil slik de står etter uværet. Bekker og elver har tatt nye løp. Vannmassene har gravd seg gjennom og langs veiene flere steder.

Statsskog, som eier dem, er varslet om ødeleggelsene.

Biler er inneparkert

- Det er flere biler som er parkert her oppe. Og det er ikke mulig å kjøre dem ut av området nå, sier Nils Vidar Bratlandsmo.

Selv måtte han ringe sønnen sin for å få hjelp. Han forlot bilen sin og tok beina fatt.

- Sønnen kom oppover og tok med plank fra en fjellstyrehytte i området. Vi fikk laget provisoriske bruer, men det er mye jobb som må til for å sette veiene i kjørbar stand igjen, sier han.

Mektig opplevelse

Fjelloppsynsmannen har hatt arbeidshverdagen sin i utmarka i 22 år.

- Dette var spesielt. Det er en mektig opplevelse å se hva slags krefter det er i vannet når det kommer i slike mengder, sier sier Nils Vidar Bratlandsmo.