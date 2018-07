Høytrykk i øst sikrer to uker på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag

Ole Erik Almlid vikarierer for NHO-sjef i høst

Leteaksjon etter at far og sønn kom fra hverandre

Saken oppdateres.

Litt over kl. 20.00 fikk 110-sentralen inn en melding om skogbrann ved Tverråvegen i Inderøy. Det skal være bratt og ulent terreng i området.

- Det er ikke mye bebyggelse her, men en del skog og lyng som brenner, forteller vaktlederen.

Han opplyser at de har kontroll på brannen, og at det ikke er fare for spredning.

Vannpumper blir fraktet opp i det ulente terrenget for å slukke brannen.