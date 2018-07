Kom du ikke inn på drømmestudiet? Dette kan du gjøre i stedet – uten at det ødelegger for CV-en

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokken 12.55 mandag at det har vært et trafikkuhell mellom to biler i Klæbu. Det viste seg derimot å være en kvinne i 20-årene som hadde kollidert med et tre.

- Kvinnen skal ha smerter i magen. Det blir formidlet kontakt med helsevesenet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt klokken 13.12..