Flere lynnedslag i Namdalen - slo ned i to boliger

Saken oppdateres.

Det har vært et lynnedslag i to boliger i Overhalla i Namdalen. Politiet skriver på Twitter at det i det første huset var et branntilløp som ble slokket av beboer. Nabohuset mistet ifølge dem strømmen, og brannvesenet er på stedet.

Ifølge operasjonsleder Annlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt er det ikke meldt om personskader etter lynnedslaget i Overhalla. Hun opplyser at det skal ha vært noen stikkflammer fra stikkontakter og sot på veggen. Politiet har patrulje på stedet.

I Røyrvik er det meldt om brann i et kraftverk ved Limingen.

- Vi avventer nå personell fra NTE, og vi ser ingen synlige skader på utsiden av kraftverket, sier operatør Lars Ole Øie ved Trøndelag 110-sentral like før klokken kvart over åtte tirsdag kveld.

Operasjonsleder Oseid sier det har vært noe lyn og torden som har passert i Namdalen tirsdag ettermiddag, og at det skal være veldig lummert i området.