Jonas fikk Norges tyngste mora utenfor Trøndelagskysten

Saken oppdateres.

Fisken ble tatt i Suladjupet i slutten av juni, sier Jonas Botilsrud til Adresseavisen.

- Jeg var spesielt på utkikk etter denne arten, sier han og viser til at det har blitt tatt noen mora på samme sted tidligere. Fisken bet på agnet et sted mellom 460 og 480 meter under sjøoverflaten, ifølge ham.

Akkurat nå ligger fisken og godgjør seg i fryseren sammen med en annen mora han fikk samme dag.

- Er du en ivrig fisker?

- Ja, det blir noen timer fisking i løpet av året, sier fiskeren fra Hvam i Akershus.

Det var Hooked.no som først meldte om saken.

- Hadde håp om en mora

Det var i båten M/S Gotland, eid av fiskeskipperen Frederic Kullin, han dro opp moraen. Ifølge Hooked.no har Kullin funnet dype skrenter der arten driver utenfor Trøndelagskysten, og det er til nå registrert 28 morafangster på Artsfiske.com.

- Jeg hadde et håp om at det kunne være en mora, men det var litt tyngde i fisken og den var relativt sprek, så trodde egentlig at jeg hadde kroket en brosme. Derfor ble jeg noe overrasket da det dukket opp en stor mora. Jeg sa til Kullin at denne burde være over et par kilo, og vekten viste da også nærmere tre ute på sjøen. Derfor pakket vi den inn og la den på is, da den kunne være en potensiell norgesrekord. I land ble den veid til 2,88 kilo, og da var rekorden et faktum, sier Jonas Botilsrud til Hooked.

Ifølge ham kan en mora bli opptil 80 centimeter lang.

Ikke første norgesrekord

Til Hooked omtaler Botilsrud fangsten som et rent lykketreff.

Ifølge Hooked.no er det ikke første gang Botilsrud setter norgesrekord. I 2007 tok han en svartskate i Trondheimsfjorden som veide hele 49,16 kilo, og som strekte seg 199 centimeter.