Stjal traktor og kjørte i beruset tilstand

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokka 04.59 at en ung mann har formentlig stjålet en traktor og kjørt i ruset tilstand. Mannen blir anmeldt for dette. Eier av traktor oppdaget forholdet og ringte politiet.

- Vi fikk telefon fra personer som bor på stedet like etter klokka fire. Eier hadde oppdaget at noen hadde stukket av med traktoren. Mannen skal ha kommet tilbake med denne, og eier fikk kontroll på mannen. Deretter ringte han politiet. Den unge mannen ble kjørt til legevakt for blodprøvetaking, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.