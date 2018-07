Syklist bommet trolig på gangbru i Steinkjer

Håkon skal til Øst Timor for å hjelpe fattige kaffebønder

Er det så farlig at stillinger i det offentlige ikke lyses ut?

Stiklestad bør doble besøkstallet mot 2030: Vil ha tak over spelamfiet på Stiklestad

Her er Rini Coolens første RBK-laguttak

3400 på spelpremiere som ble åpnet av sjefen for Norges største speldugnad

Flere lynnedslag i Namdalen - slo ned i to boliger

Mann pågrepet for å ha hakket i stykker Trumps stjerne

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Stig-Roger Olsen sier at mannen syklet i Steinkjer sentrum, og at ulykken skjedde ved ei gangbru som går over til en øy i elva.

- Den er ganske smal, og syklisten bommet trolig på den og kjørte seg av ned i elvekanten, sier Olsen.

Han opplyser at de ikke vet noe om skadeomfang ennå, men at mannen var bevisstløs da han ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge Olsen var det et vitne som slo alarm om ulykken.

Både helse, politi og brann rykket ut, sier operasjonslederen i Trøndelag politidistrikt.