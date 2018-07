Front mot front-ulykke på E6 i Melhus

Så veldig mye bedre er det vel ikke mulig å få et måltid?

Saken oppdateres.

Totalt syv involverte i to biler er ute av kjøretøyene, opplyser politiet på Twitter.

- Det var fem personer i den ene bilen og disse er sjekket av helse og er ok. Et eldre ektepar satt i den andre bilen, og disse sjekkes fremdeles av helsepersonell. Det virker som at det er lettere til ingen skader på dem, sier Anlaug Oseid, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Oseid forteller at hendelsesforløpet ennå er ukjent, men at begge airbagene er utløst. Det er lange køer begge veier, og bilberging til begge bilene er bestilt, ifølge politiet. Operasjonslederen sier at fartsgrensen på stedet er 70 km/t.

Klokken 17.04 skriver Vegtrafikksentralen i en twittermelding at E6 ved Kvål er stengt etter trafikkulykken.