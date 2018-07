Nå er Spania-tur billigere enn å ta flytaxi til Værnes

Her gikk det rundt for rundballpressa

Saken oppdateres.

Adresseavisen har sjekket prisene på restplasser fra Værnes hos reiseselskapene Ving, Apollo og TUI. De tre selskapene er enige i at man kan få en tur til Syden for lav pris hvis en bestiller ferieturer i august og september.

- Dette er den beste tiden for å gjøre et ordentlig feriekupp, sier kommunikasjonsansvarlig i TUI Norge, Nora Aspengren.

LES OGSÅ: Fem typer feriebilder som ikke forteller sannheten

Til Spania for 395 kroner

Har du mulighet til å dra i begynnelsen av august kan du for eksempel reise til Kreta/Chania i Hellas i 15 dager fra Værnes for 2295 kroner, inkludert flyreise og hotellopphold. Eller Varna i Bulgaria i 15 dager for 2995 kroner, fly og hotell inkludert. Eller ta midten av august, hvor du får åtte dager i Antalya i Tyrkia for 2195 kroner.

Når det gjelder kun flybilletter kan man få åtte dager i Palma de Mallorca i Spania i slutten av juli for 395 kroner per person. Eller 15 dager i Kreta/Chania i Hellas for 495 kroner per person. Til sammenligning koster det 429 kroner å ta flytaxi fra Trondheim til Værnes for en enkeltperson.

LES OGSÅ: Ja, du kan bli tvunget til å jobbe i ferien

Prisene dumpes

Og grunnen? Mye skyldes det fine været som har regjert i store deler av landet den siste tiden. Og litt fordi høysesongen snart er over.

- Nå har vi det som kanskje er årets absolutte lavsesong. Reiser i slutten av august og september er nå billigere enn de er ellers på året. Det har vært en veldig fin sommer her hjemme, så prisene på restplasser er veldig billige. Det er ikke flere restplasser enn vanlig, men det er et godt utvalg, sier Aspengren.

Prisene faller alltid etter at skoleferien er ferdig, kan Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving, fortelle.

- Men de er kanskje noe billigere nå enn de har vært på en stund. Det har nok litt med været å gjøre. Prisene forandrer seg etter etterspørsel, forteller hun.

Også Tonje Løkaas Fossum, markeds-og kommunikasjonsansvarlig i Apollo, kommer med et lignende svar.

- Prisene faller hvert år fra midten av august og utover høsten. Men det er nok billigere i år enn i fjor. Da hadde vi en mer ustabil sommer her i Norge, og prisene var litt høyere.

LES OGSÅ: - Jeg vet ikke hvordan sommerferien skal gå

- Bør slå til nå

Reiseselskapene mener at høsten er en fin årstid å reise på dersom man har oppspart ferie.

- Har man har mulighet til å vente til august og september kan man finne mye billig. De som er heldige og har litt ferie til overs bør slå til nå, forteller Røhr-Staff.

- Det er særlig mye billig for barnefamilier. Familiehoteller som er relativt dyre i fellesferien får man til en mye mindre penger nå.

LES OGSÅ: Slik skaffer du hele familien nytt helsetrygdekort for ferien på under ett minutt

Drar til syden for å få air condition

Røhr-Staff forteller at selskapet har fått flere henvendelser fra overoppheta nordmenn som ønsker å dra bort for å få air condition.

- Nå som det er så varmt i store deler av landet, er noen rett og slett opptatt av å bo på hotell som har air condition - og få en ferie med på kjøpet, da.

Reisene du sparer mest på

Fossum forteller at man særlig kan gjøre et godt kjøp hvis man bestiller tur til Kroatia, eller Hellas, for eksempel på Kreta.

- Dette er store reisemål vi har fra hele landet, så der kan man få gode priser.

Aspengren sier at man kan få opptil femti prosent avslag på noen av deres turer, hvis man regner med hele landet.

- Fra Værnes har vi 35 prosent rabatt på det mest populære familiehotellet nå. Det er ganske dyrt sånn ellers.

Prisene er styrt av tilbud og etterspørsel, og trades minutt for minutt, informerer Aspengren.

- Det kan lønne seg å følge litt med. Hvis du vet at du har lyst til å reise, er det best å være klar på forhånd. Vit hva du vil betale, og bare gå for det når du finner det, råder hun.