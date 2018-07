Så varmt har det aldri vært før seks steder i Trøndelag

To hvite uker for studentene i august - Sarah Elise (23) tilbyr «togapanting»

Saken oppdateres.

For 117 år siden ble det målt 35,0 grader 22. juli som også er gjeldende varmerekord for Trøndelag.

I alt 18 steder målte over 30 grader.

Bak Lade fulgte Frosta med 33,1 grader og Værnes med 33,0 grader.

Seks steder, av de fire i Trondheim, målte sin høyeste temperatur noensinne.

Ifølge statsmeterolog Gunnar Livik er det gode muligheter for tropenatt flere plasser i Trøndelag i natt. Det betyr at temperaturen må holde seg over 20 grader mellom klokken 20 på kvelden og 8 om morgenen.

- Trondheim og trondheimsfjorden har gode sjanser for tropenatt, og også ytre strøk som ikke ligger helt langs kysten. Namsos og Kolvereid har også prognoser på 22 grader minimum i natt, forteller han.

Her er stedene som var varmest i Trøndelag fredag

1. Lade 34,1 grader

2. Frosta 33,1

3. Værnes 33,0

4. Saupstad 32,8

5. Kotsøy 32,6

6. Kvithamar 32,4

7. Mære 32,3

8. Skjetlein 32,2

9. Trondheim - Voll 32,1

10. Steinkjer - Søndre Egge 32,0

Nye varmerekorder - "all time high" uansett måned

Lade 34,1

Værnes 33,0

Saupstad 32,8

Kvithamar 32,4

Skjetlein 32,2

Sverresborg 31,4

Ny varmerekord juli

Ørland 30,4 grader (gammel rekord 29,9 9. juli 2014)

Blir vind, men ikke mildt

Livik forteller at det kan bli vind i Trøndelag i natt. Men dette betyr ikke at det blir noe kjøligere, heller tvert imot.

- Sør-østlig lufttrekk kompanserer litt for strålingsavkjøingen i bakken. Når sola går ned og ikke stråler på bakken, gir bakken fra seg infrarød stråling. Vinden gjør at vi får omrøring i nedre luftlag, og den motvirker nedkjølingen av bakken, forteller han.

Ifølge Livik er gunstig plassering av lavtrykksaktivitet grunnen til det varme været.

- Lavtrykket ligger vest for Storbritannia og vi har et høytrykk som ligger omtrent over Finland. Mellom der fraktes det milde kontinentale luftmasser over store deler av landet i disse dager, forklarer han.

Det tørre været gjør også at det er tørt i skog og mark flere steder. Statsmeterologen forteller at det er enkelte steder i Trøndelag som er der det er ekstra stor skogbrannfare.

- Indeksene indikerer at det er enkelte områder, som Snåsa og Røros, som kan være utsatt for dette. Det er ganske tørt i dag og i morgen, og det gjør ikke situasjonen bedre. Men det er ikke like ille der som lenger sør, forteller han.