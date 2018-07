Senterpartiet vurderer å bytte side i Trøndelag

Saken oppdateres.

– Det viktigste for Senterpartiet i Trøndelag er å få fylkesordføreren, ikke hvem de samarbeider med, sier Ola Borten Moen (Sp) til Klassekampen.

Fylkesleder Gunn Iversen Stokke utelukker ikke å gå til Høyre for å få det til.

– Vi er et sentrumsparti og samarbeider der vi får mest gjennomslag for politikken vår, sier hun.

Trondheim

Avisen har i tillegg snakket med lukkede kilder i Senterpartiet som sier at de ikke utelukker at Sp kan skifte side også i Trondheim bystyre, der Aps Rita Ottervik har vært ordfører siden 2003.

PODKAST: - Har Ola Borten Moe ambisjoner om å bli ordfører i Trondheim?

Også Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen har vårt inne på det samme i podkasten OmAdressert:

- Det er interessant at Borten Moe vil tilbake som bystyrerepresentant. Mange snakker om at Senterpartiet nå legger en plan om å skifte side i Trondheim og at de borgerlige på fylket da kan bli med på å bidra til at det velges en fylkesordfører fra Senterpartiet. Det foregår mange samtaler i kulissene mellom sentrale personer, har jeg blitt fortalt, sier Tone Sofie Aglen.

LES OGSÅ: Sp-Løvik går for fire nye år – lover seg ikke bort til Ap

- Ukontroversielt

Nestleder Ola Borten Moe, som også leder valgkomiteen i Trøndelag Sp, omtaler utsiktene for et sideskifte på fylkestinget som «prematurt». Samtidig ser han det som ukontroversielt:

– Fylkeslederen har definert et mål for valgkampen som hele fylkeslaget stiller seg bak, å ta fylkesordføreren i Trøndelag. Noen annen naturlig målsetting for Sp i Trøndelag finnes ikke.

– Vi trenger posisjoner og makt for å få realisert vårt program og prosjekt, på samme vis som i politikken nasjonalt.

Uaktuelle nasjonalt

Sp-nestlederen sier også at Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Frp er uaktuelle som regjeringspartnere nasjonalt.

– Noen synes å tenke at et alternativ til dagens regjering må være en flertallsregjering, og at det er dette som har avstedkommet diskusjonen om samarbeid med Rødt og MDG. Det er åpenbart et feilspor. Husk på: Vi har bare hatt fire flertallsregjeringer i Norge etter krigen. Det normale er å styre Norge med utgangspunkt i en mindretallsregjering, sier han.