- Ser du en hund i en bil - ikke knus ruta selv

Saken oppdateres.

Varmebølgen har slått inn over Trøndelag, og i Steinkjer meldte en person fra til politiet om en hund som var innelåst i en bil i sommervarmen.

- En patrulje dro til stedet, og hadde en litt annen oppfatning enn melderen, sier Solfrid Lægdheim, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Etter politiets oppfatning hadde bileieren sørget for lufting, avskjerming og at bilen sto på et skyggefullt sted.

- Men det er jo varmt nå, også i friluft, og vi anbefaler å helst ikke forlate dyr i bilen når det er så varmt, sier operasjonslederen.

Hun har følgende råd til de som reagerer på dyr som er innestengt i en bil i sommervarmen:

- Prøv selv å få tak i bileieren, eller kontakt politiet, så gjør vi et forsøk på å finne eieren. Ikke sett i verk egne tiltak, som å knuse ruter, anbefaler operasjonslederen.

