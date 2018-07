Her slepes 16 600 tonn gjennom Trondheimsfjorden

Saken oppdateres.

Bålet skal ha blitt tent opp på en landbrukseiendom i Levanger. Politiet skriver på Twitter klokken 14.40 at de oppretter sak.

Ifølge statsmeterolog Gunnar Livik fører det tørre og varme været til ekstra stor skogbrannfare enkelte steder i Trøndelag nå.

- Det er noen plasser i Trøndelag hvor det er moderat til stor fare for skogbrann. Indeksene indikerer at indre og midtre strøk er ekstra utsatt. Så det at det er tørt i dag gjør ikke situasjonen bedre, forteller han.