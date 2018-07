Peer Perez Øian tar over spelet på Stiklestad

Gaula stengt for fiske på grunn av varmen

Saken oppdateres.

Gaula natursenter varsler om midlertidig stans i fisket i Gaulavassdraget. Elven har lenge vært under oppsyn, og klokken 21.00 i kveld ble det besluttet at den skal stenges for fiske på ubestemt tid.

- Det er ingen artig eller enkel beslutning å ta, men når vanntemperaturen akselererte i går var det ingen annen utvei, sier Torstein Rognes i Gaula natursenter.

Rognes forteller at det så langt vært en krevende sesong. Med lite nedbør og høye temperaturer har det gradvis blitt mindre vann i elven. I Gaula har det blitt målt over 20 grader i vannet ved en målestasjon hos Gaula natursenter.

- Med gårsdagens økte temperaturer er det ikke lenger forsvarlig å bedrive fiske. Det er fiskevelferden det går på. Det er et regelverk som sier at fisken skal settes tilbake, men det er ikke forenlig med vanntemperaturen vi har nå.

Han forteller at fiske vil føre til en stor fysiologisk påkjenning på fisken, både ved økt dødelighet og økt risiko for sykdomsutbrudd.

Uheldig for tilreisende

Rognes synes det er uheldig for de tilreisende som har satt av ferien til å fiske, men tror de fleste har forståelse for tiltaket.

- De fleste laksefiskerne er reflekterte og skjønner tanken bak, derfor har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Vi hadde en styrebehandling, og styret var enstemming. Det var ingen tvil.

Fra time til time

Situasjonen har den siste tiden vært vurdert fra time til time.

- Vi følger situasjonen nøye, så får vi se hvordan været utvikler seg. Nå er det mange som ønsker seg nedbør. Til syvende og sist vil det avgjøres av vannmengde og temperatur. Det kan gå fort, men det kan også ta tid før vi kan åpne igjen. Værsituasjonen er vanskelig, sier Rognes.

Værdalselva stenges også

Ved midnatt vil også Værdalselva stenges for fiske, opplyses det på verdalselva.no.