Helsetilsynet ga lege advarsel – behandlet kreftpasient med gurkemeie og aprikoskjerner

Saken oppdateres.

Helsetilsynet ga legen advarselen i vinter, og mener han har brutt flere paragrafer i helsepersonelloven. Helsetilsynet behandler også andre saker mot legen, melder NRK.

Ifølge kanalen fikk Fylkesmannen en bekymringsmelding fra en fastlege i Trondheim i 2016 som hadde oppdaget at en av hans pasienter også hadde fått store mengder vanedannende medisiner av den privatpraktiserende legen. Etter hvert omfattet tilsynssaken åtte pasienter. Flere av dem hadde legen behandlet siden 2003 og Helsetilsynet har fastslått at behandlingen av sju av disse pasientene har vært faglig uforsvarlig.

Helsetilsynet viser blant annet til at legen i journalen til en pasient skrev «Mistanke om forstyrrelser i kroppen», noe tilsynet påpeker ikke er noen diagnose. En kreftpasient som ikke benyttet seg av det offentlige helsevesenet, fikk ifølge et anonymt tips behandling med aprikoskjerner, gurkemeie, C-vitamin, «feberterapi» og alternative legemidler. Noe av dette var ulovlig importert fra Sveits og Sverige.

Legen ønsker selv ikke å kommentere advarselen overfor NRK, men har overfor Helsetilsynet sagt at pasientene kom frivillig til ham. Han har også tatt selvkritikk for at han i mange år lot seg lure til å skrive ut store mengder tabletter til en av sine pasienter, i tillegg til tablettene pasienten fikk fra fastlegen sin.