SAS kansellerte avgang fra Værnes på grunn av mangel på bemanning

De siste to månedene har SAS innstilt over 700 flygninger, og de fleste skyldes interne bemanningsproblemer blant piloter og kabinansatte. SAS sliter med bemanningskrise og innstillinger i sommer, og flyselskapet har solgt billetter uten å ha full kontroll på bemanningen, skriver NTB.

Søndag ble et SAS-fly som skulle fra Værnes til Stavanger klokken 17.05 innstilt. Marit Hembre var en av passasjerene som skulle hjem til Stavanger.

- Vi har fått null informasjon om grunnen til kanselleringen, forteller hun.

- Ingen har informasjon om hvorfor

På vei til flyplassen fikk hun en sms fra SAS med beskjed om at flyet var kansellert klokken 15.18. Hun kjørte bil på det tidspunktet, og fikk derfor ikke beskjeden før hun var kommet frem til flyplassen. På Værnes flyplass prøvde hun å få tak i mer informasjon om hvorfor flyet ble kansellert.

- Det spesielle her er at ingen har informasjon om hvorfor, og de i skranken fikk ikke kontakt med SAS.

Skulle få sms

Ut på kvelden har Hembre fremdeles ikke fått beskjed om grunnen.

- De på flyplassen sa vi skulle få en sms i ettermiddag eller i kveld.

Hun forteller at hun ikke kritiserer de ansatte, og at hun og andre rammede passasjer har fått tilbud om overnatting på hotell.

- De har virkelig tatt seg av oss så godt de kan.

Hun forteller at både ansatte på flyplassen og hotellet har prøvd å få tak i SAS for å få informasjon om grunnen til instillingen, men angivelig skal ingen av dem ha nådd gjennom.

Mangel på bemanning

- Flyet ble dessverre kansellert på grunn av mangel på bemanning. Dette kan bero på at det er et bransjeproblem i flybransjen i kombinasjon med ekstremværet og et presset luftrom i Europa som påvirker driften nå, sier Troels Karlskov, PR- og pressekontakt i SAS.

Karlskov forteller at ekstremværet har ført til forsinkelser ved enkelte flyplasser, og at dette også får konsekvenser videre i systemet.

- Vi beklager selvfølgelig at vår kunde har opplevd at hun ikke har fått tilstrekkelig informasjon. Hver kansellering er uheldig uansett årsak.

Han forteller at de informerer kundene sine så fort som mulig når en flyavgang blir forstyrret.

- Vi er alltid i direkte kontakt med våre kunder og tar hånd om dem på best mulig måte. Vi gjør alt vi kan for å ta hånd om våre passasjerer og hjelpe dem hurtigst mulig frem til sine destinasjoner, forklarer han.