Trondheim slettet varmerekord fra 1901

Personkontroll, politi og PST til stede under Vestfrontmøtet

Gaula stengt for fiske på grunn av varmen

21 steder i Trøndelag over 30 grader lørdag

New York Times-topp advarte Trump mot retorikken mot pressen

Saken oppdateres.

22. juli 1901 ble middeltemperaturen 26, 4 grader. På lørdag ble rekorden flyttet 0,7 grader.

Samtidig slettet Trondheim - Voll sin gamle døgnmiddelrekor påm 25,2 grader fra 16. juli 1945 og målte 25,7 grader i gjennomsnittstemperatur.

Et stort antall målestasjoner i landsdelen slettet fredag og lørdag sine gamle døgnmiddelrekorder.

LES OGSÅ: Trøndelag skrev værhistorie: 23 steder med tropenatt

Værnes høyest middeltemperatur

Aller varmest var Værnes med en middeltemperatur på 27,3 grader fredag foran Lade med 27,1 grader lørdag og Værnes med 27,0 grader fredag.

Det vises på rekordlistene. Av de elleve høyeste døgnmiddeltemperaturene som er målt i Trøndelag gjennom tidene, er åtte målt 27. og 28. juli!

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

13 grader over det normale

Lørdagens tropedag var ekstrem i forhold til normaltemperaturen. Det ble registrert temperaturer opp i 13 grader over det normale.

Aller størst avvik hadde Buholmråsa fyr i Osen med et avvik fra normalen på 13,7 grader, mens Rørvik målte 13,4 grader over det normale og Kvithamar 13,2 grader over normalen.

Høyeste middeltemperatur for døgnet i Trøndelag fredag og lørdag

Værnes 27,3 grader fredag Lade 27,1 lørdag Værnes 27,0 lørdag Kvithamar 26,9 fredag Kvithamar 26,9 lørdag Steinkjer - Søndre Egge 26,7 lørdag Frosta 26,5 lørdag Frosta 26,4 fredag Åfjord 26,2 lørdag Buholmråsa fyr 26,2 lørdag

Ti høyeste middeltemperatur for døgnet i Trøndelag gjennom tidene

(gjennomsnittstemperatur for hele døgnet)

Værnes 27,3 grader 27. juli 2018 Lade 27,1 28. juli 2018 Værnes 27,0 28. juli 2018 Kvithamar 26,9 27. juli 2018 Kvithamar 26,9 28. juli 2018 Steinkjer - Søndre Egge 26,7 28. juli 2018 Åfjord 26,6 9. juli 2014 Værnes 26,6 2. august 1994 Frosta 26,5 28. juli 2018 Trondheim 26,4 22. juli 1901 Frosta 26,4 27. juli 2018

Kilde: eklima.met.no