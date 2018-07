Mann hentet opp av Verdalselva

Saken oppdateres.

En mann falt i Verdalselva ved Grønnøra da han skulle krysse elva tirsdag ettermiddag. Han måtte hentes opp av elva.

Tre mann var ute i elva for å få mannen på land. Deres innsats berget livet til mannen, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i politiet opplyser klokka 18.45 at personen lå på gresset da politiet kom etter å ha vært i elva. Politiet fikk melding om ulykken klokka 18.27.

Mannen puster og er i live, opplyser politiet klokka 19.05. Vedkommende er tatt med luftambulanse til helsehjelp. På Twitter skriver politiet at det ser ut til å gå bra.

Politiet meldte på Twitter klokka 18.59 at en person er dratt opp av elva og at vedkommende får hjelp. Et vitne sier, ifølge politiet på Twitter, at han fikk problemer under kryssing av elva.

