Mann reddet opp av Verdalselva

En mann ble reddet opp fra Verdalselva ved Grønnøra etter at han fikk problemer da han badet i elva.

Tre mann var ute i elva for å få mannen på land. Deres innsats berget livet til mannen, skriver politiet på Twitter.

Politiets Innsatsleder melder at 3 mann var ute i elva og fikk mannen på land. Deres innsats berget livet til mannen. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 31, 2018

- Det var ei nestenulykke i Verdalselva, sier politiets innsatsleder Rune Reinsborg.

- En mann badet i elva og var omtrent midt i elva da han begynte å drive nedover. Fra land observerte folk at han fikk problemer. De så at hodet gikk under vannet, sier innsatslederen på stedet. Han forteller at tre menn fra begge sider av elva hoppet ut i elva og fikk reddet mannen opp.

- Da var han ikke i noe god form, og de måtte starte med gjenoppliving. Han kom seg etterhvert og var våken da han ble hentet med helikopter til sykehuset Levanger. Det er ikke tvil om at de tre som grep inn da de så at han fikk problemer, reddet livet hans, sier Rune Reinsborg. Det var mange som badet på samme sted.

Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i politiet opplyste klokka 18.45 at personen lå på gresset da politiet kom til stedet. Politiet fikk melding om nestenulykken klokka 18.27.

Mannen puster og er i live, opplyste politiet klokka 19.05. Vedkommende er tatt med luftambulanse til sykehuset Levanger. På Twitter skriver politiet at det ser ut til å gå bra.

Vitne melder at en person er dratt opp av elva og at han får hjelp. Vitnet sier at vedkommende skulle krysse elva da han fikk problemer — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 31, 2018