Rykket ut etter nødmelding fra fritidsbåt

17-åring siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård

Her trener den tidligere RBK-spilleren med Ranheim

Aker BP kjøper oljelisenser for rundt 1,7 milliarder

Lei av å lete etter denne? Her er løsningen som redder hodetelefonene dine

Her trener tidligere RBK-spiller med Ranheim

Laksefiskere reiser hjem. På denne campingen er det bare to igjen

Sandberg orienterte departementet og SMK etter at han kom til Iran

Per Sandberg: Reisen til Iran var privat

Saken oppdateres.

To personer var om bord i fritidsbåten da det oppsto røykutvikling vest for Stokkøya i Åfjord like før klokka 13.00 tirsdag ettermiddag.

- Vi fikk melding klokka 12.52, og da hadde det gått ut «mayday»-signal på maritim VHS like før, forklarer redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Tilfeldigvis befant 330-skvadronen fra Ørlandet seg i lufta i forbindelse med trening, og de kunne fly rett ut til havaristen. Etter ti minutter var de fremme.

- Det var også andre båter i nærheten som bisto. Situasjonen kom raskt under kontroll, sier Hagen.

Røykutviklingen eskalerte heldigvis ikke, og de to om bord slapp å gå over i gummijolla de hadde med seg, sier Hagen.

Båten blir slept til land av en sivil båt.