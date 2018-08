Boligfelt uten vann i Melhus

Utsatt for hærverk over 20 ganger i sommer: - Dette er hatkriminalitet

Saken oppdateres.

Ett boligfelt i Melhus skal være uten vann etter at vannledningen sprakk ved Gimse bru. Ifølge teknisk vakt, Odd Arne Losen,

gjelder det Kuhaugen. Han vet ikke hvor mange husstander som mangler vann.

Kommunen har som følge av lekkasjen, stengt av vannet etter at vannspruten sto høyt til værs tidligere i ettermiddag.

Fungerende enhetsleder i Melhus kommune, Knut Forsmark forteller at de nå skal undersøke hvordan det ser ut og hva som skal til for å reparere feilen. Han ville klokka 16 ikke love at feilen blir reparert før i morgen.

- Det spørs hvordan det ser ut ned der, sier han.

- Vi funnet røret og lekkasjen, sier teknisk vakt Odd Arne Losen klokka 17.50 onsdag. Han håper de skal ha reparert det slik at folk får tilbake vannet i løpet av tre-fire timer. Men han vil iokke love hvor lang tid det tar.

Politiet skriver på Twitter at lekkasjen har gravd ut masse rundt Gimsebrua.