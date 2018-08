Hovedvannledningen har sprukket i Melhus

RBK-sjefen jubler over temperaturfallet før Celtic-kampen

Erna Solberg: Per Sandberg brøt reglene under Iran-ferie

Utsatt for hærverk over 20 ganger i sommer: - Dette er hatkriminalitet

Her kan du treffe Grace Jones og spørre henne om noe du lurer på

Sommerens mest spesielle værhendelse: Satte varmerekord for august i juli

Nå vil kommunen hindre at flere hopper fra krana

Kjørte på elg i Hommelvik: - De skal prise seg lykkelig over at farten ikke var høyere

Regnet sørget for å slukke brann i Hemne.

Kjørte på elg i Hommelvik: - De skal prise seg lykkelig over at farten ikke var høyere

Saken oppdateres.

Lekkasjen fører til at flere husstander er uten vann, men fungerende enhetsleder i Melhus kommune, Knut Forsmark, kan ikke si hvor mange som er rammet.

- Det er vanskelig å si i farten, sier han.

Kommunen har som følge av lekkasjen, stengt av vannet etter at vannspruten sto høyt til værs tidligere i ettermiddag.

Forsmark forteller at de nå skal undersøke hvordan det ser ut og hva som skal til for å reparere feilen. Han vil ikke love at feilen blir reparert før i morgen.

- Det spørs hvordan det ser ut ned der, sier han.

Politiet skriver på Twitter at lekkasjen har gravd ut masse rundt Gimsebrua.