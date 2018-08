Kjørte på elg i Hommelvik: - De skal prise seg lykkelig over at farten ikke var høyere

Saken oppdateres.

Det var litt over klokken 15.00 at politiet fikk melding om hendelsen i Hommelvik.

- Det er store materielle på bilen, men ingen personer har blitt skadd. Viltnemda er varslet om hendelsen, forklarte operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ann Kristin Øie.

- Viltnemda vil gjøre vurderinger på hva de gjør med elgen, fortsetter hun.

- Ikke mulig å se den

Det var like nord for Hommelvik, ikke langt fra Muruvik, at ulykken skjedde. Et vitne forteller at det hele skjedde veldig raskt.

- Jeg lå rett bak bilen som var involvert i påkjørselen. Elgen trippet ned fra skråninga mot veien og ble da truffet av bilen. Deretter snudde elgen og sprang inn i skogen igjen. Det var ikke mulig å se elgen før det smalt, forklarer vitnet til Adresseavisen.

Det var et eldre ektepar som var involvert i ulykken.

Lav hastighet

Der er 60-sone på stedet, og det skal ikke ha vært høy hastighet på bilen da elgen ble påkjørt.

- Det var en voksen elg, og når den har såpass lange bein havner den gjerne oppe på panseret og ruta. De skal prise seg lykkelig over at farten ikke var høyere. Da kunne dyret fort ha havnet inne i bilen, fortsetter vitnet.

Vitnet som også er en erfaren jeger, og tidligere involvert i Viltnemda, så ikke blodspor etter elgen som forsvant inn i skogen igjen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter