Kjørte på elg i Hommelvik: - De skal prise seg lykkelig over at farten ikke var høyere

Saken oppdateres.

Til tross for at det er generelt bålforbud i landet, har brannvesenet rykket ut til bålbrenning som har kommet ut av kontroll flere steder i fylket, siste døgn. Sist i kveld, ved Skjelstadmark i Stjørdal.

Anmelder bålbrenning

- I Stjørdal er det innført totalforbud, som altså går ut over det generelle bålforbudet. Da vi kom fram, viste det seg at båleier faktisk hadde forlatt bålet, sier alarmoperatør Jon-Eirik Seierstad ved 110-sentralen i Namsos.

Forholdet blir anmeldt, ifølge en politimelding på Twitter.

Tidligere i kveld dro politiet til Inderøy om å sjekke en brannmelding derfra.

- Vært heldige

Det er ikke lenge siden vi kunne lukte røyk fra skogbrannene på den andre siden av grensen, hvor også brannmannskaper fra Trøndelag har bidratt i slukkingsarbeidet.

- Vi har vært heldige her. Akkurat nå er det så tørt i skog og utmark, og ellers også, at regnet som har kommet på langt nær er nok. Det er så tørt at det ikke trekker ned i jorda. Vi må ha regn over flere uker for at situasjonen skal bedre seg, sier Seierstad.

Operatøren forteller at han mottar mange bekymringsmeldinger fra folk, som observerer mistenkelig røyk.

Rykket ut til bålbrenning på Frosta

- Bruk vettet

- Vi må sjekke, sånn er det. Av og til avverger vi en større brann, og som det er nå skal det ikke mye til. Det betyr at nå må folk bruke vettet, sier Seierstad.

Det er opp til brannsjefen i den enkelte region/kommune å avgjøre om det skal innføres totalforbud mot åpen ild.

- Det er uansett en stor fordel om folk tenker seg om nå, sier Seierstad.

Også i Steinkjer har brannmannskaper rykket ut til båbrenning i løpet av de siste 24 timene.