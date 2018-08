Gaulavassdraget åpnet for fiske

Saken oppdateres.

– Temperatur og værforholdene har endret seg og prognosene er nå bedret med tanke på fiskeforholdene. Dette gjør at det nå er forsvarlig å åpne for fiske i Gaulavassdraget. Med bakgrunn i dette blir det igjen tillatt å fiske fra i dag, torsdag 2. august klokken 18, skriver Torstein Rognes i Gaula Fiskeforvaltning i en epost til Trønderbladet.

Lørdag 28. juli ble elva stengt for alt fiske etter at vanntemperaturen hadde steget kraftig dagen før. Temperaturen på 21 grader øker faren for stress og sykdomsutbrudd hos fisken, samt at det truer fiskevelferden og gir økt dødelighet hos gjenutsatt fisk.

En lang rekke elver har den siste tiden blitt stengt som følge av høy vanntemperatur og lav vannstand.

