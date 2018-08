Beboer ble sterkt forbrent under bading

Saken oppdateres.

Klokken 18.00 melder politiet via Twitter at det har vært en utforkjøring på E14 ved Flornes. To personer skal være involvert i ulykken. Man vet foreløpig ikke om det er personskader.

Nødetater er på vei til ulykkesstedet.

