Barn bitt av hund på Frøya

Emil Hegle Svendsen skal bli far

Ingen Helland i byderbyet: Coolen gjør to endringer på RBK-laget

Millionsmell for Petter Northug-selskap – i sluttforhandlinger om ny TV-avtale

Reitan og Witzøe sørget for de siste millionene til lys i Nidarosdomen

- Jeg har hatt hjertet i halsen noen ganger når unger ferdes her

Svingte unna for vilt og meldte seg selv hos legevakta

Her slaktes tørkerammede dyr fra Østlandet

- Jeg har hatt hjertet i halsen noen ganger når unger ferdes her

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at det klokken 14.28 kom melding om at et barn er blitt bitt av hund på Frøya.

- Barnet skal være påført kutt i ansiktet, og er fraktet til St. Olavs hospital, sier han.

- Hva skjedde?

- Hendelsesforløpet kjenner vi ikke til, men vi etterforsker saken. Vi har sikret oss hunden, og vurderer over helgen hva vi gjør videre, sier Olsen.