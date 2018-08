Jente (11) bitt av hund på Frøya

Emil Hegle Svendsen skal bli far

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at det klokken 14.28 kom melding om at et barn er blitt bitt av hund på Frøya.

- Barnet skal være påført kutt i ansiktet, og er fraktet til St. Olavs hospital, sier han.

Den skadde er ei jente på 11 år. Operasjonsleder kjenner ikke til om hun bor på Frøya.

- Hva skjedde?

- Hendelsesforløpet kjenner vi ikke til, men vi etterforsker saken. Vi har sikret oss hunden, og bereder grunnen for videre etterforskning over helgen. Da skal blant annet Mattilsynet kobles inn for å vurdere hunden, sier Olsen.