Vil anmelde Fylkesmannen

Over 5000 deltakere for første gang på fem år: – Vi hører kun positive ord om arrangementet

Saken oppdateres.

- Vi har prøvd å sette opp viltkamera i området, men det finnes ikke dekning der, sier Hans Petter Hestmo, leder i Namdalen og Fosen gjeterlag samt Osen og Namdalseid beitelag.

Derfor ettersøker han nå personer med kamera som sender til satellitt, da bjørnen som tidligere har vært på ferde i Namdalseid kom tilbake til samme område der kadavrene ble funnet.

Provoserende

Hestmo forteller at han søkte Fylkesmannen om fellingstillatelse tidligere på fredag, men at han ble oppringt med beskjed om at de ikke får det – fordi kadavrene er for gamle. De må vente på mer skader før de får jakte bjørnen, ifølge ham.

- Jeg synes det er provoserende. Hvis vi ser den, får vi ikke skyte den, sier Hestmo.

Ifølge ham er det dokumentert mellom 30 og 40 kadavre etter bjørn i områdene Fosen, Namdalseid og Flatanger den siste tiden.

- Nå vil vi anmelde Fylkesmannen for at de ikke gir skadefelling der det er dokumentert tap som følge av bjørn, sier han.

- Folk er frustrert og forbanna over at Fylkesmannen og direktoratet ikke tar ansvar. Det er ikke en trivelig situasjon, fortsetter han.

Fylkesmannen: - For gamle

En eventuell anmeldelse har ikke seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, Inge Hafstad noen kommentar til.

- Ifølge roviltkontakten, som vi forholder oss til, er kadavrene en uke gamle. Dette er litt for gammelt til å gi fellingstillatelse. Men vi har tilbudt midler til utvidet tilsyn, slik at beitelaget kan skaffe seg oversikt og eventuelt finne ferskere kadaver. Finner de det, blir søknaden vurdert på nytt, sier Hafstad, som bedyrer at han forstår frustrasjonen.

Tror det er minst to

Hestmo forteller at det jobbes kontinuerlig med å finne bjørnene. De tror det er minst to av dem. Sist gang de så den ene bjørnen, fulgte de den i tre dager uten å få lov til å felle den, ifølge Hestmo.

- Ved å utsette skadefellinga kan vi miste bjørnene. Fylkesmannen og direktoratet får ikke folket med seg med en slik holdning, sier han.

