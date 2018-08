Fransk familie kjørte i fjellveggen i Mosvik

To av hundene til Siv døde – mistenker algeforgiftning

Saken oppdateres.

Nødetater rykker ut til et trafikkulykke på FV 755 i området Fossbakken i Mosvik.

- Brannvesenet har kommet fram. De rapporterer om at de fem personene er ute av bilen. Det er snakk om kuttskader på noen av de involverte. Det er ikke veldig alvorlige personskader. Helse og politi er på vei til stedet. Det er rekruttert bilberger for å hente bilen, sa operasjonslederd sa Stig Roger Olsen like etter klokken 20.00.

I bilen var det to voksne og tre barn mellom to og åtte år.

- Vi er beroliget over at det ikke var så dramatisk som det hørtes ut til å begynne med. Vi får håpe statusen er som vi tror, at ingen er alvorlig skadet.

- Lå bilen på hodet da dere kom hit?

- Den lå ikke på hodet da vi kom hit, da hadde brannmannskapet snudd den på siden, sier innsatsleder Petter Binde Brattberg.

Han forteller at ingen i bilen betegnes som alvorlig skadd av helse, og at familien blir fraktet til Levanger sykehus.

- Det er en leiebil, og en fransk familie som sannsynligvis er på ferie. Vi har ikke snakket med dem.

Det er fortsatt uklart for politiet hva som har skjedd.

- De har kjørt i fjellveggen, bilen har moderate materielle skader. Alle i bilen er oppegående, og det har gått bra. Vi tar kontakt med de undersøker hva som har skjedd på avhør, sier Brattberg.

Etter ulykken stoppet en bil som kom forbi. Føreren så ikke smellen, men var først på stedet og tok hånd om familien.