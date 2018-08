Hyttebrann i Meråker - helikopter og firhjulinger satt inn

Saken oppdateres.

- Det er noen som har observert at en hytte i Austra Sonvatna brenner i et område uten vei. Vi har slått alarm sammen med brannvesenet, og brannvesenet vil bli flydd inn med helikopter for å slukke brannen, sier Stig Roger Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt i 21.30-tiden lørdag.

Fryktet spredning

Hytta, som skal være nedbrent, ligger i et veiløst område og brannvesen og politi måtte bruke helikopter, firhjulinger og sekshjuling for å komme frem og slukke brannen.

Det var en periode frykt for at brannen skulle spre seg i vegetasjonen rundt, men klokken 23.40 sier politiet at det nå ikke ser ut til å være større fre for spredning.

- Det har tatt fyr i noe lyng og kratt rundt hytta, men brannvesenet melder til oss at det ikke skal være fare for større spredning eller skogbrann som følge av dette, sier operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag poltidistrikt.

Tre personer anholdt

Da Adresseavisen snakket med politiet i 23.40-tiden lørdag kveld, hadde operasjonssentralen nettopp fått beskjed om at tre personer var blitt anholdt av politi på stedet.

- Det er personer som befant seg i nærheten av brabben, sier Oseid.

- Betyr det at dere mistenker at brannen kan være påsatt?

- Vi holder muligheten for det åpen, sier operasjonslederen.