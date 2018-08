Skal ha knekt nesa og fått brist i ribbein etter tumulter ved utested i Stjørdal

Over 5000 deltakere for første gang på fem år: – Vi hører kun positive ord om arrangementet

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen klokka 00.35 natt til lørdag.

- Det er fortsatt litt uklart hva som har faktisk har skjedd her. Men det er en mann i 20-årene som har forsøkt å komme inn på et utested flere ganger. Han har blitt avvist, fordi han var for beruset, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Mannen i 20-årene skal ha slått til vakta, og politiet ble tilkalt.

- Men så skal det ha oppstått tumulter med andre personer på stedet. Og etter opplysninger vi har fått, så skal mannen som forsøkte å komme inn på utestedet, ha blitt sparket mens han lå nede, sier operasjonsleder Oseid.

Dørvaktene på stedet skal ikke ha hatt noe med voldsutøvelsen å gjøre, ifølge politiet.

- Ifølge de siste opplysningene vi har fått, så skal mannen i 20-årene ha knekt nesa og ha brist i ribbein, opplyser operasjonsleder Oseid.

Mannen i 20-årene ble sendt til legevakta. Politiet har vært i kontakt med han, og forholdet vil bli anmeldt over helga.