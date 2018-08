Elvestuen ber Trøndelag gi mer plass til bjørn

Ukjent nordmann ble sensasjonelt verdensmester. Han gir Sverige æren for bragden

Bestandsmålet for bjørn i Trøndelag er tre årlige ynglinger, mens tallet i dag på snaue 2,1, skriver Nationen.

Departementet mener yngleområdene for bjørn sannsynligvis er for små til å nå bestandsmålet til region 6, og i en forvaltningsplan for regionen ber departementet om en utvidelse av yngleområdet. Det reagerer den regionale rovviltnemnda.

– Vi vil gjøre det klart for departementet at vi mener noe annet enn dem. Vi ønsker også å avklare om de faktisk vil instruere oss og dermed overstyre både rovviltnemnda og regionale fagmyndigheter, sier leder Gunnar Alstad (Sp) i rovviltnemnda for region 6.

Torsdag skal partene ha et oppklaringsmåte.