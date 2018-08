Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter like etter klokka 18.00 at det hadde gått et jordras ved Dyrgrova i Hemne. Dette sperret ett kjørefelt av E39, mens det var mulig å passere i den andre feltet.

Klokken 18.41 meldte politiet at veien var åpen igjen. Trafikken skal derfor gå som normalt i begge kjørefeltene.