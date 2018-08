Redningsaksjon i Vikna

Misset i kvalifiseringen: EM over for Tonje Angelsen

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokka 04.00 at en redningsaksjon pågår i Vikna. Denne er i ledelse av HRS i området Roaldsvika. Melder har hørt et smell i området ca. klokka 02.25. Frykter at båt har gått på land. Opplysninger fra andre mottas på telefon 02800.

HRS Sør-Norge melder på Twitter klokka 04.39 at det pågår søk med redningshelikopter, redningskøyte og nødetater i området Langsundet/Vikna.

- Vi har søkt i området, langs sjøområdet med brann og politi. Vi har søkt i en god stund nå, med beskrivelse fra melder. Nå er det en liten stopp, mens vi snakker sammen om hva vi skal gjøre videre, sier operasjonsleder Rune Branmo ved Trøndelag politidistrikt.

Hørte et smell

Det har blitt gjennomført et søk i hele området, som det ble meldt om.

- Det er ingen observasjoner som er meldt, bare en lyd. Melder forklarer at han har hørt en kraftig motorlyd, med et påfølgende smell. Så en lavere motorlyd. Melder har sett et grønt lys, som kan være en lanterne fra en båt. Det kan være en båt som har gått på noe, og gått videre med redusert kraft, sier Branmo.

- Om det er noen som har observert noe, meld fra til oss. Eller om det er en båt som har gått på et skjær, vil vi at den melder seg, sier Branmo.