Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokka 01.39 natt til lørdag at det har vært en trafikkulykke i Levanger. Det er en bil som har vært involvert i ulykken. Bilen har kjørt seg av veien. Det ble først meldt om at den hadde havnet på taket, men dette ble rettet litt senere til at bilen stod på hjulene. Nødetatene var på stedet.

Fem personer involvert

Senere klokka 01.49 melder politiet at det var fem personer involvert, og at de kjøres til sykehuset i Levanger for kontroll.

- Vi fikk meldingen klokka 01.26, om at det var en singelulykke hvor en bil hadde kjørt av veien. Nødetatene var raskt fremme på stedet, hvor ambulanse tok en rask kontroll av personene i bilen. De ble tatt med av ambulansen til sykehuset for en mer grundig sjekk. Personene ble vurdert av helsevesenet på sykehuset, som konkluderte med at det ikke var noen personskade, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Beslaglagt førerkort

Lægdheim opplyser at patruljen på stedet oppretter sak på kjøringen til den 20-år gamle kvinnen som var fører av bilen. Hun fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

- Det er for tidlig å konkludere med hva årsaken til ulykken var. De andre personene som satt i bilen var menn i 20- og 30-års alderen, opplyser Lægdheim.