Fikk postkassa ødelagt - mistenker bruk av fyrverkeri

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at en beboer på Gimse i Melhus har fått skader på postkassen i løpet av natten. Det er hørt fyrverkeri i området og at det er mulig dette er årsaken til skadeverket. Saken anmeldes til politiet.

- Det har kommet inn en meldig om at en beboer har fått postkassen sin ødelagt i natt. En nabo har hørt fyrverkeri i området, og det kan tenkes at det er dette som er årsaken. Det er veldig unødvendig for dem som blir utsatt for dette. Om det er blitt brukt fyrverkeri for å sprenge postkassen, er dette veldig farlig om du står i nærheten, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.