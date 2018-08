- Bahareh og Per må legge alle kort på bordet

Nysigneringen takker Milan Jevtovic for at han valgte Rosenborg

Saken oppdateres.

Per Sandberg gikk mandag av som fiskeriminister. Bakgrunnen for avgangen er Sandbergs mye omtalte tur til Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Fra Sandbergs hjemkommune Skogn har Anne Lise Langdal fulgt med i dramaet rundt Frp-nestlederen. Hun har ikke besvart Adresseavisens henvendelser, men ble mandag ettermiddag intervjuet av NRK Trøndelag.

– Det er veldig tøft å snakke med Bahareh nå. Hun har det vondt og vanskelig, sier Letnes sin mamma Anne Lise Langdal til NRK.

Reagerer på hets

Hun og ektemannen Tore Letnes ble fosterforeldre for Bahareh da hun kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet. De to ønsket å adoptere fosterdatteren, men dette ble aldri formelt gjennomført. De kaller henne likevel for sin datter.

Letnes reagerer på behandlingen av datteren i kjølvannet av bråket rundt Iran-turen.

– Når det går på mobbing, hetsing og forhåndsdømming før ting er oppe og landet, da er det vanskelig å være mamma – og ikke minst vanskelig å være Bahareh oppi det hele, sier hun til NRK.

Langdal sier at hun forstår at saken har vakt reaksjoner.

– De har gjort en feil, det mener vi også. En slik feil må ryddes opp i, og det har de gjort i dag, da Per gikk av som statsråd, sier Langdal.

Spionanklager

I et stort intervju med Adresseavisen i forrige uke fortalte Bahareh Letnes om påstandene om at hun er iransk spion, og truslene hun har mottatt.

- Innerst inne er jeg kjempesint. Også fordi dette er blitt en farlig situasjon for meg. Folk tror jeg er noe annet enn jeg er, og noen vil ta meg og sender trusler, sa hun da.

- Det gjøres en stor urett, og nå tenker jeg særlig på Bahareh. Det er helt ufortjent det hun blir utsatt for nå, sier uttalte Sandberg i det samme intervjuet.

Rådgiver

Moren har nå et klart råd til datteren og Per Sandberg.

– Vi har vært veldig opptatt av ærlighet helt siden Bahareh kom hit. Jeg har sagt til Bahareh at både hun og Per må legge alle kortene på bordet slik at folk får et svar, sier Anne Lise Langdal til NRK.

Ekteskapsbrudd

Adresseavisen kunne søndag fortelle at Per Sandbergs ekskone Line Miriam Sandberg i mai rapporterte en bekymringsmelding til Statsministerens kontor om sin eks-manns nye kjæresteforhold. Sandberg svarte med å rapportere sin ekskone for lekkasjer.

- Heksejakt

Samme dag som Sandberg fikk avskjed som statsråd kom Bahareh Letnes med hard kritikk av norsk presse.

- Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt. Dette er trist, og jeg er veldig lei meg at en av Norges beste politikere må gå av i dag på grunn av en heksejakt. Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles et av verdens fredeligste land å bo i og et land som er stor forkjemper av menneskerettigheter. Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de?, skriver Letnes i en sms til Adresseavisen mandag.

Per Sandberg fortalte under dagens pressekonferanse at han og Letnes kommer til å stille opp til pressekonferanse på tirsdag ettermiddah, og at de der vil svare på alle spørsmål som blir stilt.