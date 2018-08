Per Sandbergs politiske karriere

Saken oppdateres.

Sandberg, har hatt en sterk posisjon blant Fremskrittspartiets kjernevelgere og fungert som en av partiets stemmesankere til tross for at det til tider har stormet rundt ham.

Den massive kritikken etter flere sikkerhetsbrudd og den omstridte ferieturen med sin nye kjæreste, Bahareh Letnes, fikk flere til å vende ham ryggen.

I 2006 ble han valgt til Frps 1. nestleder. Mandag ble det kjent at han heller ikke fortsetter i dette vervet. Kanskje er dette slutten på Sandbergs tid i toppolitikken.

Sandbergs kjæreste, Bahareh Letnes, som selv opprinnelig er fra Iran, skrev mandag i en sms til Adresseavisen at han opplever det som har skjedd nå, som en heksejakt.

Kontroversiell politiker

Sandberg har tidligere gjort seg bemerket med en rekke kritiske utspill om ikke-vestlig innvandring til Norge og fundamentalistisk islam. Han har fått kritikk for uttalelser om at alle overfallsvoldtekter i Norge ble begått av ikke-vestlige innvandrere, noe som viste seg å være faktisk feil.

Sandberg har også tatt til orde for blant annet å la 16 åringer få førerkort.

Han fikk i desember 2006 kritikk etter å ha vært beruset på Stortingets talerstol da han kastet seg inn i en debatt sent på kvelden etter å ha deltatt på en juleavslutning. Ifølge Sandberg selv hadde han drukket tre akevitt og øl, men følte seg ikke beruset. Til VG sa han i ettertid:

- De som påstår at jeg var beruset eller full, er antagelig mine politiske motstandere som har en helt annen agenda. Du burde ta promilletest av hele stortingssalen i stedet for å bare henge ut meg.

Frp-representantene provoserte også mange da han fra Stortingets talerstol uttalte følgende:

- Hvis det er noen som har spilt offer etter 22. juli så er det til de grader Arbeiderpartiet.

Hadde to statsråd-roller

Siden 16. desember 2015 har Per Sandberg vært medlem av regjeringen. Han ble da statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tok ikke gjenvalg til Stortinget i fjor høst.

I tillegg til vervet som fiskeriminister fungerte Sandberg også som Justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter at Sylvi Listhaug gikk av i mars, frem til Tor Mikkel Wara overtok denne jobben i april.

Dømt for vold

I forbindelse med at han fungerte som justisminister ble det fra flere hold stilt spørsmål ved om en straffedømt person kunne ha dette vervet. Bakgrunnen for dette er at han i januar 1997 ble han dømt for å ha slått og skallet ned en asylsøker på et nachspiel i Levanger 2. februar 1995. Ifølge Sandberg ble han provosert av en rekke nedsettende karakteristikker fra ofret.

28. oktober 2006 ble Sandberg også bøtelagt for å kjøre i 100 km/t i en 60-sone, og i desember samme år ble han fradømt retten til å kjøre bil i åtte måneder og ilagt og et forelegg på 9 000 kroner.

Startet karrieren i Levanger

Sandberg, som kommer fra Skogn, startet sin politiske karriere i Nord-Trøndelag. Han var medlem av kommunestyret i perioden 1989–91 og 2003–2005. Han var også nestformann og fylkessekretær i Nord-Trøndelag Frp.

Han var stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag i perioden 1997–2005. I perioden 2005–2017 ble han valgt inn som representant for Sør-Trøndelag.

Sandberg ledet Transport og kommunikasjonskomiteen i perioden 2005–2009. Han ledet justiskomiteen på Stortinget i perioden 2009–2013. Han har tidligere vært medlem av blant annet Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den utvidede utenrikskomiteen og Kommunalkomiteen.

Før han ble valgt inn på Stortinget i 1997 jobbet han blant annet som prosessoperatør ved Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen i Skogn. Han har også vært servitør og barkeeper på høyfjellshotell, FN-soldat og bildekkbygger.