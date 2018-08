Saken oppdateres.

Stavsjøfjelltunnelen på E6 er stengt på grunn av bilberging, melder Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på Twitter klokka 15.13.

Femten minutter tidligere meldte de om at også Væretunnelen er stengt på grunn av en bilstans like etter tunnelen. Klokka 14.24 melder de om at Væretunnelen er åpen for trafikk i retning sør.

Omkjøring skjer via Vikhammer, og det er lange køer, melder en leser til adressa.no.