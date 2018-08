Amerikansk superfly lander på Ørlandet

Her barker de sammen i duell: Slik vurderer Coolen RBKs nye fjes

Saken oppdateres.

Adresseavisen får bekreftet det unike flybesøket på Ørland flystasjon fra Luftforsvaret.

- Jeg kan bekrefte at to F-22-fly ankommer Norge. Hensikten med besøket er å trene med norske F-35-fly, sier informasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen.

- Det er første gang de kommer til Norge eller trener i norsk luftrom, sier Roen.

Operer fra Tyskland

De amerikanske F-22 Raptor-flyene tilhører det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, men er midlertidig utplassert i Europa.

Ifølge Teknisk ukeblad, som var først ute med å omtale de celebre flybesøket tirsdag, er det etter planen to F-22A som nå er midlertidig basert i Tyskland, som onsdag formiddag ankommer Ørland flystasjon.

Flyene ankom 8. august Spangdahlem Air Base ca. 140 kilometer vest for Frankfurt. Flyene tilhører 95th Fighter Squadron, 325th Fighter Wing, stasjonert på flybasen Tyndall i Florida.

95. skvadron skal ifølge det amerikanske flyvåpenet være utplassert i Europa i flere uker nå, skriver Teknisk ukeblads nettside.

Kanskje verdens beste jagerfly

De spesielle F-22-flyene er i likhet med de nye norske kampflyene, F-35A Lightning II, såkalt stealth-fly, som er vanskelig å oppdage på radar. Flyet har ofte vært omtalt som kanskje verdens beste jagerfly. Det har vært operativt for det amerikanske flyvåpenet siden 2005.

F-22 er et tomotors jagerfly bygget først og fremst for bekjempe andre fly og sikre luftherredømme. Det kan i likhet med F-35 også operere mot bakkemål. Flyet er 19 meter langt har et vingespenn på 13,5 meter og en maksimalvekt på ca. 27 tonn.

Flyet ble utviklet av Locheed-Martin i samarbeid med Boeing i samarbeid. Det ble kun bygget 195 eksemplarer før produksjonslinja ble demontert.

USA har gjort det klart at de ikke ønsker å eksporter F-22. Det er dermed bare det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, som opererer det.

Skal støtte allierte

Både F-35 og F-22 er såkalte femtegenerasjonskampfly. Første gang de trente sammen, var i november 2014. Det forgikk fra Eglin i Florida, skriver Tu.no. Dette var like etter at flyet første ble brukt i strid, mot IS-styrker i Syria.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra 2015 om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.

De amerikanske flyene er i Europa som en del av det amerikanske European Deterrence Initiative (EDI), som ble etablert for å øke amerikansk nærvær i Europa i etterkant av Krimkrisen.

– Framskutte baser gir USA og Nato den strategiske og operative bredden som er nødvendig for å avskrekke motstandere og sikre våre allierte og partnere, skriver US Air Force ifølge tu.no.

