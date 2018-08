Dette er listetoppene i Trøndelag Ap

Saken oppdateres.

Nominasjonskomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har offentliggjort det første listeforslag til fylkestingsvalget. Som Adresseavisen skrev i går er Tore O. Sandvik fra Trondheim og May Britt Lagesen fra Steinkjer toppduoen på lista.

Se hele listen nederst i saken.

- Komiteen hadde et godt og konstruktivt møte, hvor vi jobbet hardt for å få til en enstemmig innstilling. Vi har lagt fram forslag på et sterkt lag for hele Trøndelag. Vi har utrolig mange dyktige kandidater, og det har vært en stor utfordring å få plass til alle. Det er naturlig i en slik prosess, men er også et godt signal om at vi har mange som vil stå på for Arbeiderpartiet i årene framover, sier leder i nominasjonskomiteen, Eva Kristin Hansen i en pressemelding.

Forslaget er sendt til kommunepartiene i Trøndelag Ap slik at de kan komme med endringsforslag og innspill til komiteen innen 19. september.

Deretter kommer det et nytt listeforslag fra nominasjonskomiteen 1. oktober.

