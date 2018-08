46 av 47 Trøndelag-ordførere ber Solberg ta rovdyr-grep

RBK har kjøpt to, solgt tre og avslått to bud: Dette sier Coolen om vinduet

Saken oppdateres.

De 46 ordførerne har etter en svært betent bjørnesommer gått sammen om et brev til statsminister Erna Solberg hvor de ber om at beitenæring og lokalbefolkning respekteres.

– Statsministeren oppfordres på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt, skriver de i brevet Nationen siterer.

– På bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss i sommer, er det påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis, fortsetter de.

Det framkommer også i brevet at de er provosert over at Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet ønsker å utvide området for bjørn i fylket.

Den eneste ordføreren som ikke har signert, er Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap).

– Deltar av prinsipp ikke på opprop. Saken er ikke behandlet i noe organ i kommunen, og derfor er jeg ikke med. Betyr ikke at jeg er uenig, skriver hun i en tekstmelding til avisa.

Solberg har ikke kommentert saken overfor Nationen.