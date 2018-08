- Bilfører kjørte på annen bil i høy fart - kjørte videre etter kollisjonen

Manafort anklaget for gjentatte løgner

Saken oppdateres.

I Orkdal har politiet innbrakt en mann i 30-årene som trolig stakk av fra stedet etter en kollisjon.

Kollisjonen skjedde i Hovsbakkan i Orkanger.

- Vi fikk melding klokka 8.27 om at en bilfører var blitt påkjørt av en bil som kom i høy hastighet gjennom en sving, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

- Melderen sier at han skjønte at dette ikke kunne gå, så han stoppet. Likevel ble han påkjørt, sier operasjonslederen.

Bilen som forårsaket kollisjonen, kjørte bare videre etter hendelsen.

- Etter litt leting fant politiet bilen igjen og fikk tak i føreren. Han er også nå mistenkt for promillekjøring, opplyser Hollingen.

En liten stund senere opplyser politiet at de har tatt en blåseprøve av mannen, og at han har blåst til over lovlig verdi.

Nå tar politiet blodprøve av mannen. De beslaglegger mannens førerkort og oppretter en sak.

